11 мая в Екатеринбурге начнут отключать тепло в домах

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня подписал постановление об окончании отопительного сезона. Согласно документу, 11 мая начнется поэтапное отключение жилых и общественных зданий от теплоносителя.

В последнюю очередь будут отключены объекты здравоохранения, образования, детские дошкольные учреждения, дома ветеранов и другие объекты социальной сферы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как и в предыдущие годы, летом в городе будут проводиться опрессовки – испытания системы отопления под высоким давлением. График испытаний власти обещают опубликовать позже.