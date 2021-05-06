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Общество Свердловская область
ЖКХ, отопление, коммунальные службы (2020) | Фото: mos.ru

11 мая в Екатеринбурге начнут отключать тепло в домах

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня подписал постановление об окончании отопительного сезона. Согласно документу, 11 мая начнется поэтапное отключение жилых и общественных зданий от теплоносителя.

В последнюю очередь будут отключены объекты здравоохранения, образования, детские дошкольные учреждения, дома ветеранов и другие объекты социальной сферы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как и в предыдущие годы, летом в городе будут проводиться опрессовки – испытания системы отопления под высоким давлением. График испытаний власти обещают опубликовать позже.

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11 мая в Екатеринбурге начнут отключать тепло в домах

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Теги: отключение тепла, отопительный сезон, опрессовки



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