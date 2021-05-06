Минприроды опровергло слухи о запрете на сбор грибов с маленькими шляпками

Министерство природных ресурсов и экологии России выпустило официальное опровержение информации, появившейся накануне в СМИ. Она касалась регламентации сбора грибов. Якобы, теперь граждане смогут собирать только грибы с шляпками определенного диаметра.

"Для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно! В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов. Но это единичные случаи и они не действуют для всей России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минприроды.

"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений! Публикации в ряде СМИ, которые публикуют данную информацию, искажены и не соответствуют действительности", - отметили в ведомстве.

В Минприроды напомнили, что коммерческая деятельность по сбору и заготовке лесных ресурсов регламентируется приказами министерства, вступившими в силу 1 января 2020 года.