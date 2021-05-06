06 Мая 2021
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Памятный знак рядом с домом, где жил поэт Борис Рыжий. (2021) | Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

В Екатеринбурге восстановили памятную табличку у дома поэта Бориса Рыжего

В Екатеринбурге возле дома, где жил уральский поэт Борис Рыжий, восстановили памятный информационный знак.

Речь о доме по улице Титова в микрорайоне Вторчермет. Презентация информзнака, выполненного в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга, состоялась в прошлом году. Идею градостроителей тогда поддержали как жильцы дома, так и широкая аудитория неравнодушных горожан. Однако сохранить объект надолго не удалось, напомнили в пресс-службе "Атомстройкомплекса", который и восстановил знак.

Памятный знак рядом с домом, где жил поэт Борис Рыжий.(2021)|Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

"Печально, что он [знак] не продержался и года. Принято решение установить его повторно. Поэт заслуживает нашей признательности и доброй памяти", - отметила пресс-секретарь компании-застройщика Эвелина Григорьева.

Повторный монтаж знака, выполненного в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга, приурочили к 7 мая. Печальная дата: в этот день двадцать лет назад Рыжего не стало. Ему не было и 27 лет.

 

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В Екатеринбурге восстановили памятную табличку у дома поэта Бориса Рыжего

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Теги: борис рыжий, памятный знак, атомстройкомплекс



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