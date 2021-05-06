В Екатеринбурге восстановили памятную табличку у дома поэта Бориса Рыжего

В Екатеринбурге возле дома, где жил уральский поэт Борис Рыжий, восстановили памятный информационный знак.

Речь о доме по улице Титова в микрорайоне Вторчермет. Презентация информзнака, выполненного в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга, состоялась в прошлом году. Идею градостроителей тогда поддержали как жильцы дома, так и широкая аудитория неравнодушных горожан. Однако сохранить объект надолго не удалось, напомнили в пресс-службе "Атомстройкомплекса", который и восстановил знак.

"Печально, что он [знак] не продержался и года. Принято решение установить его повторно. Поэт заслуживает нашей признательности и доброй памяти", - отметила пресс-секретарь компании-застройщика Эвелина Григорьева.

Повторный монтаж знака, выполненного в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга, приурочили к 7 мая. Печальная дата: в этот день двадцать лет назад Рыжего не стало. Ему не было и 27 лет.