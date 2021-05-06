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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра В России
стойбище оленеводов упряжка ненцы (2007) | Фото: Накануне.ru

Югра представила проект "Север для Победы", посвященный роли северян в Великой отечественной войне

Общественное движение "За сбережение народа" сегодня проводит праздничный форум, посвященный Дню Победы. В условиях пандемии он проходит в онлайн-формате, тем не менее, на связь в интернете вышли представители разных регионов и стран.

Представители Югры презентовали свой проект "Север для Победы. Каждый для дела Мира". Главные задачи проекта – показать разные грани Победы, вклад в нее коренных малочисленных народов Севера, роль которых долгое время находилась в тени.

Инна Арканова, заместитель директора - начальник управления по внешним связям департамента общественных и внешних связей Югры, отметила, что "избежать переписывания истории – важнейшая гуманитарная задача". "Победа была общей, и этот подвиг никогда не должен быть забыт", - добавила Арканова.

Она рассказала, что центр проекта – это онлайн-платформа "Север для Победы", где публикуются истории, архивные документы, фотографии не только северян и не только о вкладе Севера. Проект уже поддержан Министерством иностранных дел России, Россотрудничеством, губернатором Югры Натальей Комаровой. Среди партнеров – общественные организации из стран бывшего СССР, Китая и др. На сайте будет запущена акция "Наши герои Победы", в рамках которой организаторы просят прислать им истории семей и фотографии победителей. Материалы будут размещаться в соцсетях.

Инициатор проекта Вера Кондратьева рассказала об огромном вкладе КМНС в дело Победы.  

москва 09 мая 2007 день победы(2007)|

"Мы хотим сохранить историю о вкладе коренных малочисленных народов Севера в общую победу. Представлены важные даты, интересные факты. Северные народы, мужчины-охотники уходили на войну снайперами, высоко ценились их меткость, умение выживать в лесу – это незаменимо для партизан.

Представители северных народов помогали на северных фронтах, вывозили на оленьих упряжках орудия, раненных, одевали солдат в теплую и приспособленную для суровых условий традиционную одежду", - говорит Кондратьева.

Не меньший вклад был внесен тружениками тыла. 45% всех поставок рыбы на фронт из Сибири обеспечивали коренные малочисленные народы Севера. На вылове рыбы было занято более 3 тыс. женщин – это был очень тяжелый труд, руки их немели от холодной воды. Тем не менее, поставки не прекращались, они увеличились с 0,5 млн банок консервов в 1941 году до 8,5 млн банок в 1945 году.

Заготовка пушнины чуть сократилась с началом войны – мужчины ушли на фронт. Но их заменили женщины, старики и дети, и в итоге только в 1944 году представители КМНС сдали государству пушнины на 6 млн руб. – она шла в счет оплаты по ленд-лизу.

"Вклад Севера в победу не забыт, но о нем мало сказано. Северные народы - скромные люди с интровертной культурой, они в какой-то момент остались в тени истории. И теперь наш долг рассказать всему миру о том, как человек, живущий в лесу, оставил свой дом и ушел защищать Родину", - говорит Кондратьева.

В финале презентации она пригласила всех участников форума на премьеру спектакля "Песня, детям Севера звучащая" – она состоится 3 сентября в Ханты-Мансийске. Проект посвящен видению войны коренными народами.

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Югра представила проект "Север для Победы", посвященный роли северян в Великой отечественной войне

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Теги: день победы, коренные малочисленные народы севера, север для победы



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