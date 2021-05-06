Правительство задумалось о запрете использования жидкостей для электронных сигарет

Правительство одобрило новый антитабачный план до 2035 года. Документ подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Одним из пунктов плана будет проработка вопроса о запрете использования жидкостей для электронных сигарет. Также в документе из более чем 20 пунктов есть внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан, информирование о вреде никотина и т.д.

"В рамках этой работы планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Еще один пункт – ужесточение требований к упаковке сигарет и табака. По рекомендациям ВОЗ у сигарет должны быть стандартные по размеру, обезличенные упаковки, 75% площади которых будут занимать рисунки и фотографии о вреде курения.

Также планирует ввести запрет классификации табачной продукции по уровню содержания токсических веществ – в правительстве полагают, что это позволит не вводить в заблуждение потребителей.

"Помимо этого, будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет", - говорится в сообщении.

В целом правительство хочет к 2035 году сократить число курильщиков с нынешних 29% до 21%, а также достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.