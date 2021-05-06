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Помывка памятника Александру Попову перед Днем радио 06.05.21. (2021) | Фото: Илья Сафаров / пресс-служба УрФУ

Студенты радиофака УрФУ традиционно помыли памятник Попову в преддверии Дня радио

В Екатеринбурге готовятся отметить День радио. Накануне праздника студенты радиофака УрФУ по традиции отправились отмывать памятник изобретателю радио Александру Попову.

"В этом году мы организуем праздник в онлайн-формате, но сохраняем все многолетние традиции. В социальных сетях будут запущены интерактивные игры и турниры, состоится онлайн-концерт", — рассказала студентка ИРИТ-РТФ Гузель Сапарова.

Помывка памятника Александру Попову перед Днем радио 06.05.21.(2021)|Фото: Илья Сафаров / пресс-служба УрФУ

Помывка памятника Александру Попову перед Днем радио 06.05.21.(2021)|Фото: Илья Сафаров / пресс-служба УрФУ

Шествие студентов и выпускников к памятнику изобретателю радио Александру Попову также состоится в онлайн-формате. Традиционные кричалки и лозунги участники оставят в навигационных сервисах по пути от здания радиофака к памятнику Попову, сообщили в пресс-службе университета.

Празднование Дня радио завершится салютом с крыши бизнес-центра "Высоцкий". Зрители присоединятся к онлайн-трансляциям в группе "ВКонтакте" и на YouTube-канале.

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Студенты радиофака УрФУ традиционно помыли памятник Попову в преддверии Дня радио

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Теги: радиофак, урфу, день радио, памятник попову



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