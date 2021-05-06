06 Мая 2021
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Общество За рубежом
(2006) | Фото: turizm.lib.ru

В Индии новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

В Индии в четверг зафиксировано новый рекорд по заболеваемости коронавирусом – более 412 тыс. случаев за сутки. Также все рекорды бьет смертность – 3980 смертей за сутки. По данным Reuters, болезнь все сильнее распространяется в сельской месности.

По данным министерства здравоохранения Индии, число случаев заражения с начала пандемии во второй по населенности стране мира превысило 21 млн, погибли более 230 тыс. Аналитики в правительстве страны прогнозировали прохождение пика второй волны на текущей неделе.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что почти половина суточных случаев коронавируса и четверть всех смертей, регистрируемых за сутки в мире, сейчас приходятся на Индию. Также часть медицинских экспертов считает, что реальные цифры по заболеваемости в Индии могут в пять-десять раз превышать официальные.

Самый высокий уровень заражений в стране сейчас фиксируется на западном побережье, в штате Гоа, чрезвычайно популярном у туристов: в последние дни здесь каждый второй сданный тест на коронавирус оказывается положительным.

Также сегодня стало известно, что Шри-Ланка запретила въезд на остров из Индии.

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В Индии новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

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Теги: индия, коронавирус, рекордное число заболевших, статистика за сутки, режим ограничений



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