Правительство разработало план по планированию газификации в стране

Правительство утвердило план по внедрению "социально ориентированной и экономически эффективной газификации". План предусматривает газификацию регионов к 2030 году на уровне 82,9%.

Предполагается, что новый план усовершенствует сроки и условия подключения населения к газу.

Так, до 1 июля в правительство должен быть представлен график догазификации населенных пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. "Президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений в таких населенных пунктах без привлечения средств граждан", - напомнили в правительстве.

Кроме того, планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учета и упростить отдельные регуляторные практики, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов.

Также предполагается, что губернаторы должны будут утверждать топливно-энергетические балансы.

"Введение института единого оператора газификации в каждом субъекте позволит синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с мероприятиями по подключению к сетям различных объектов, включая домовладения", - добавили в пресс-службе правительства.

До конца II квартала должны быть подготовлены предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года. "Она объединит существующие региональные планы, а ее реализации поможет единый оператор газификации. Также у потребителей к этому сроку, как планируется, появится возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом (подключение, поставка, техобслуживание). Указано, что такой сервис должен действовать по принципу "одного окна" и быть доступен на едином портале госуслуг. То же самое касается услуги по подключению объектов капстроительства к сетям газораспределения", - сообщили в правительстве.