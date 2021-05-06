06 Мая 2021
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Общество В России
электронный браслет осужденного (2012) | Фото: asfera.info

За осужденными и вышедшими на свободу установят слежку с помощью ИИ

Федеральная служба исполнения наказаний планирует внедрить искусственный интеллект для контроля и слежки за осужденными и теми, кто уже отбыл наказание и вышел на свободу. Об этом говорится в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Внедрение цифровых технологий предусматривает, в частности, внедрение видеоаналитики и прогнозирования поведения осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы, контроля за осужденными и вышедшими на свободу. Также планируется следить за осужденными с помощью технологий электронного контроля (браслетов, датчиков и т.п.).

Внедрение технологий слежки противоречит целям самой Концепции, в частности, гуманизации условий отбывания наказания и защите прав и свобод граждан.

Одним из новшеств является проект создания на базе "клиентоцентричного" подхода мультиучреждения ФСИН, включающего все виды режима, в том числе исправительную колонию и следственный изолятор. Разработку и реализацию этого проекта предполагается осуществить к 2024 году.

На начало 2021 года в местах лишения свободы (колониях и следственных изоляторах) содержались 483 тыс. человек. Для сравнения, в начале 2010 года было 864 тыс. К 2030 году планируется уменьшить эту цифру до 250-300 тыс.

Ранее в первом чтении в Госдуме был принят законопроект о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. В него будут включены все "нелояльные" - те, кто подвергся аресту, даже административному. То есть новые технологии слежки и контроля тестируют прежде всего на наименее защищенных гражданах - арестованных и осужденных. Чтобы затем распространить на все население?

Недавно в России был утвержден ГОСТ о наблюдении за поведением людей.

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За осужденными и вышедшими на свободу установят слежку с помощью ИИ

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Теги: искусственный интеллект, слежка, осужденный



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