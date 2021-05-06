За осужденными и вышедшими на свободу установят слежку с помощью ИИ

Федеральная служба исполнения наказаний планирует внедрить искусственный интеллект для контроля и слежки за осужденными и теми, кто уже отбыл наказание и вышел на свободу. Об этом говорится в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Внедрение цифровых технологий предусматривает, в частности, внедрение видеоаналитики и прогнозирования поведения осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы, контроля за осужденными и вышедшими на свободу. Также планируется следить за осужденными с помощью технологий электронного контроля (браслетов, датчиков и т.п.).

Внедрение технологий слежки противоречит целям самой Концепции, в частности, гуманизации условий отбывания наказания и защите прав и свобод граждан.

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