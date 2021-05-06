Группа высшего пилотажа "Стрижи" отмечает 30-летний юбилей

Знаменитая авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" сегодня отмечает 30-летний юбилей.

Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владеющих техникой высшего пилотажа, для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29 началось в истребительном авиаполку в Кубинке в середине 80-х годов, когда самолеты этого типа только осваивались в Военно-воздушных силах (ВВС).

Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 г., когда она впервые выступила на авиационном показе под названием "Стрижи".

В последующие годы "Стрижи" представляли авиацию нашей страны в Малайзии, Бельгии, Таиланде, Венгрии, Голландии, Болгарии, США, Вьетнаме, Китае, Монголии, Германии, Казахстане, Чехии, ОАЭ.

В 1993 г. пилотажная группа "Стрижи" удостоена звания "Лучшая пилотажная группа мира".

В 2004 г. в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи" в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в строю "ромб" с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Этот факт сам по себе стал мировым рекордом в истории авиации. Эта девятка получила название "кубинский бриллиант". Именно в таком строю "Стрижи" участвуют в воздушном параде над Красной площадью 9 мая.