В Госдуму внесен законопроект, запрещающий отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой войне

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий публично отождествлять роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. В случае принятия документ внесет правки и в Кодекс об административных правонарушениях, уголовного наказания за такие сравнения авторы проекта пока не планируют.

Авторами документа выступили "единороссы" Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков.

Среди публичных площадок, на которых запретят высказываться подобным образом, будут "СМИ и интернет". Очевидно, под последним понимаются в первую очередь соцсети.

Также предлагается запретить отрицать решающую роль "советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы".

"Коммерсант" пишет, что Ямпольскую на написание этого закона подвигло прочтение книги о психологии "Тонкое искусство пофигизма". В ней депутат встретила такую фразу: "На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами". Ее это очень оскорбило.