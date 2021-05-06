SpaceX впервые успешно смогла приземлить марсианскую ракету Starship

Компания SpaceX впервые удачно испытала прототип ракеты Starship, которая разрабатывается для путешествий на Луну и Марс. Испытателям удалось аккуратно приземлить и не взорвать модуль многоразового использования. По словам главы компании Илона Маска, новый образец - SN15 – включил в себя "сотни конструктивных улучшений" по сравнению с предыдущими прототипами, которые, как правило, взрывались во время попытки приземлить их.

Starship SN15 испытывали на частном космодроме SpaceX в Бока-Чика в Техасе. Образец поднялся почти на 9 км, затем три двигателя Raptor постепенно отключились. SN15 начал свободное горизонтальное падение на Землю, перед приближением к поверхности Земли два двигателя снова включились, образец выполнил сложный маневр с переворотом, ракета вновь выровнялась вертикально относительно земли, пишет The Verge.