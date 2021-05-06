06 Мая 2021
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Политика В России В бывшем СССР
министр иностранных дел РФ (2018) | Фото:pikabu.ru

Лавров "отчитал" российских политиков за высказывания о Казахстане

Министр иностранных дел России прокомментировал высказывания некоторых российских политиков по отношению к Казахстану.

Напомним, в декабре прошлого года глава комитета Госдумы по образованию и науке, представитель "Единой России" Вячеслав Никонов в телеэфире сказал, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России". Из-за этого в МИД соседнего государства пригласили временного поверенного в делах Российской Федерации Александра Комарова.

Сергей Лавров в интервью казахстанскому агентству "Хабар" заметил, что политики бывают разные.

"Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что, если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли. Знаете, как у нас говорят: "Не важно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали". Может быть, они из этой "оперы", - отметил Лавров.

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Лавров "отчитал" российских политиков за высказывания о Казахстане

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Теги: сергей лавров, казахстан, вячеслав никонов, политика



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