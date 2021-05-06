Сенатор от Челябинской области рассказала о разработке нового просемейного законопроекта

В Совете Федерации идет работа над новым законопроектом о защите семьи. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова.

Напомним, в июле прошлого года в Госдуму был внесен тайно разработанный законопроект об ускоренном отобрании детей из семьи через ювенальные экспресс-суды под предлогом ограничения досудебного изъятия детей. Мы подробно о нем писали. Вместо досудебного изъятия он вводил ускоренное судебное изъятие за 24 часа в закрытом режиме, без допуска СМИ и общественности, если только опека сочтет, что детям угрожает опасность. Опеке предоставлялся полный произвол толковать наличие опасности, в том числе на основании анонимных доносов, не неся за свои действия никакой ответственности. Родители же ставились в гораздо более тяжелое положение, так как отменить судебное решение еще тяжелее, чем оспорить произвол опеки.

Поэтому сразу вслед за этим в Госдуму был внесен просемейный "законопроект семи сенаторов" о поправках в Семейный кодекс, который тщательно разрабатывался более трех лет. Цель "законопроекта семи сенаторов" - полностью очистить Семейный кодекс от "ювенальных закладок" и закрепить реальную защиту семьи. Он был не совсем "отшлифован", но внесен в спешке для противодействия проекту Клишаса-Крашениникова, как заявлял председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев. В итоге в ноябре в результате временного компромисса были отозваны оба законопроекта.

Сейчас продолжается работа над обоими. Просемейно настроенные депутаты работают над новой редакцией "закона семи сенаторов". Уже состоялось несколько заседаний подкомитета по гражданскому и семейному праву, который был создан как результат компромисса. Его возглавила Елена Мизулина.

Последнее заседание было очень важным, заявила Павлова. На нем впервые появился сенатор Андрей Клишас, который тоже впервые заявил о важности соблюдения принципа презумпции добросовестности родителей. В настоящее время такой нормы в Cемейном кодексе нет, и это позволяет опеке противопоставлять родителей детям. Работа предстоит огромная.

"Предстоит внести более 100 поправок в Семейный кодекс, более 80 поправок в иные федеральные законы. На данном этапе идет детальное согласование с федеральными органами власти и просемейными общественными организациями. Последние очень тщательно следят, чтобы людей снова не обманули. Выверяется все! Буквально каждое слово, каждая формулировка, вплоть до запятой!" - написала Павлова.

Особая дискуссия идет вокруг вопроса об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью. Такие ситуации действительно возникают, и это дает возможность ювенальному лобби продвигать антисемейные нормы, касающиеся уже всех семей, в том числе вполне благополучных.

Павлова отмечает, что в ситуации непосредственной угрозы работать должна полиция. Если ситуация реально опасна, в ней нечего делать органам опеки. Те должны помогать семье в случае временной невозможности исполнения родительских обязанностей.

Публикация Павловой вызвала огромный интерес. Ее просмотрели 27 тыс. человек - в несколько раз больше, чем другие посты сенатора. Впрочем, вряд ли законопроект о защите семьи дадут так просто провести, полагают многие в комментариях. В том числе Клишас и Крашенинников.