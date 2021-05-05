06 Мая 2021
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Общество В России
(2004) |

СМИ: Россиянам разрешат собирать грибы только с определенным диаметром шляпки

"Тихая охота" в России станет почти также зарегулирована, как обычная. Минприроды выпустило документ, который регламентирует сбор грибов, причем и физлицами тоже. Так, для сбора грибов или березового сока теперь надо будет заключать договор на аренду участка в лесу, где планируется "добыча". Можно обойтись и без договора, но гражданам предписывается быть очень аккуратными, не повреждать корневую систему, срезать грибы только с определенным диаметром шляпки. Например, у лисичек, сыроежек, маслят и опят они должны составлять не менее 1,5 см, передает радио "Говорит Москва".

В тексте приказа Минприроды также написано, что запрещается сбор грибов с токсическим и наркотическим действием. Нарушителям этого правила грозит уголовная ответственность.

Интересно, что слухи о введении подобных ограничений уже ходили несколько лет назад – тогда СМИ ссылались на Минсельхоз, но в министерстве от таких планов открестились.

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СМИ: Россиянам разрешат собирать грибы только с определенным диаметром шляпки

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Теги: грибы, сбор, березовый сок, минприроды



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