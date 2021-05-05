Живая российская вакцина от полиомиелита может предотвращать коронавирус – центр им. Чумакова

Ученые из центра исследований им. Чумакова РАН пришли к выводу, что живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание коронавирусом. Это доказано в ходе экспериментов, передает РИА Новости со ссылкой на главу центра.

В центре им. Чумакова ранее была разработана третья российская вакцина от COVID-19.

Ранее в разных странах эксперты лишь высказывали предположения о том, что вакцинация от некоторых известных инфекций может если не препятствовать заражению, то хотя бы протеканию коронавируса в легкой форме.