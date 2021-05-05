Заключенным СИЗО и колоний расширят возможности – за счет платных услуг

Условия пребывания в СИЗО и колониях страны могут стать гуманнее, в том числе за счет расширения перечня платных услуг, которые смогут получить заключенные. Также речь идет о более частых и продолжительных свиданиях с родственниками, передачи предметов и вещей. Это данные концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года, которую уже одобрило правительство. Документ разработали Минюст и ФСИН.

Среди конкретных предложений, например, есть возможность для женщин, находящихся в СИЗО, поговорить со своими детьми (младше 14 лет) по телефону – услугу предлагается сделать платной. Если ребенка воспитывает отец-одиночка, он тоже сможет звонить детям до 14 лет из изолятора, передает ТАСС.

Предлагается разрешить заключенным вести электронную переписку с родственниками и обращаться с электронными посланиями к омбудсмену.

Также заключенные смогут покупать широкий перечень продуктов и предметов первой необходимости.

Сейчас жалобы на недоступность даже самых базовых продуктов питания в местах заключения – не редкость. Так, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который скоро уже как год находится в московском СИЗО, жаловался, что ему не могут передать крупы вроде гречки.