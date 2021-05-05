06 Мая 2021
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В ГД активно обсуждают создание сети предприятий детского питания

В Госдуме с конца 2020 года обсуждают вопрос создания в регионах комбинатов специализированного детского питания. Вновь эта тема была поднята в ходе онлайн-конференции «Блиц-новости от «ВНИМИ». К разговору присоединилась и Елена Симоненко, начальник отдела прогнозирования технологических исследований и инновационного развития НИИ детского питания.

Как подчеркнула Симоненко, в основном производители детского питания сосредоточены в Центральном регионе России. Между тем участники специально созданной рабочей группы Госдумы заинтересованы в привлечении к работе как можно большего числа предприятий. Ради этого по всей стране проводится мониторинг наличия соответствующих комбинатов.

Симоненко напомнила об активно обсуждаемом законопроекте, по которому для детских учреждений должно быть разработано специализированное питание. НИИ в данном случае поручено разработать методические рекомендации, в том числе касающиеся производства продуктов «повышенной степени готовности».

Подобные инициативы особенно актуальны в свете последних скандалов в сфере социального питания в Санкт-Петербурге. В интернете ежедневно появляются новые жалобы родителей на некачественное питание в школах и детских садах. Несколько раз уже были зафиксированы случаи отравления детей.

Особенно дурной репутацией, как отмечают в паблике «Школьный ревизорро», пользуются комбинаты «Артис-Детское питание» и «ТЗБ «Петроградская». Например, руководство «Артиса» не спешит выполнять предписания Роспотребнадзора, устранять нарушения и прислушиваться к жалобам школьников и родителей на не соответствие продукции комбината установленным нормам качества. А «ТЗБ «Петроградская» отличилась поставкой в одну из школ Кировского района «дырявого» мяса.

Ранее председатель организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневский упоминал о контрафактной молочной продукции, попадающей в школьные столовые. Исправить эту и другие проблемы могут специализированные предприятия питания, созданием которых занимается рабочая группа Госдумы.

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В ГД активно обсуждают создание сети предприятий детского питания

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Теги: комбинаты специализированного детского питания, госдума,



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