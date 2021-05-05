05 Мая 2021
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Экономика Пермский край
Мотовилихинские заводы (2020) | Фото: Накануне.RU

"Мотовилихинские заводы" могут выйти из процедуры банкротства в 2022 году

Если не помешают "объективные причины", "Мотовилихинские заводы" могут выйти из процедуры банкротства уже в 2022 году, считает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Сегодня он посетил предприятие, которое сейчас находится под управлением ООО "РТ-Капитал" госкорпорации Ростех.
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"Считаю, что пик тяжелых времен предприятия пройден: сейчас здесь осваивают производство новых наименований продукции гражданского направления, расширяя рынки сбыта, имеются новые разработки военного направления. Мы сегодня обсудили планы по наращиванию выпуска продукции. Радует, что действующее руководство хорошо понимает стратегию развития, имеет четкие планы того, что нужно делать, чтобы предприятие было безубыточным. Гражданский дивизион два года подряд завершил с прибылью – это хороший показатель. Все это говорит о том, что будущее у завода есть", - заявил Махонин.

Управляющий директор "Мотовилихинских заводов" Сергей Дядькин сообщил, что план предприятия на текущий год – увеличить объем экспорта до 1 млрд руб. "В числе последних мы заключили контракты с государственным концерном "Узбекнефтегаз" на поставку нефтепромыслового оборудования, работаем со структурами Казахстана, Белоруссии, а также с европейскими – Болгарией, Финляндией и другими. При поддержке Правительства Пермского края в рамках внутрирегиональной промышленной кооперации у нас заключено долгосрочное соглашение с НПО "Искра" о партнерстве. Сейчас реализуем уже пятый за этот год контракт, направленный на повышение технологичности отрасли ТЭК. Наша цель – вернуться к экономическим показателям предприятия уровня 2019, докоронавирусного года – привести выручку к 10 млрд руб. в год", - рассказал Дядькин.

Глава региона также сообщил о планах краевых властей по выкупу УДС "Молот" в собственность субъекта. "Самое главное – оперативно произвести реконструкцию данного спортивного сооружения, чтобы жители, прежде всего Мотовилихинского района Перми, могли его полноценно использовать для занятий хоккеем, баскетболом, фигурным катанием и другими видами спорта", - сообщил Махонин.

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"Мотовилихинские заводы" могут выйти из процедуры банкротства в 2022 году

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Теги: мотовилихинские заводы, пермь, банкротство



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