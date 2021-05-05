ФАС одобрила соглашения на строительство сети 5G

Федеральная антимонопольная служба одобрила заключение операторами связи соглашений на создание сетей 5G. Ходатайство подавали несколько компаний: "Ростелеком", "Башинформсвязь", "ВымпелКом" и "МегаФон".

"Соглашение о совместной деятельности, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи, - говорится в сообщении ФАС. - В частности, операторы связи, участвующие в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи".

По мнению ведомства, доступ к высвобождаемому радиочастотному спектру для строительства сетей стандарта 5G и последующее оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на сетях 5G – это возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения.