Неуправляемые обломки китайской ракеты могут упасть где угодно - СМИ

Российские и иностранные СМИ приводят мнения специалистов по поводу возможной опасности обломков китайской тяжелой ракеты-носителя (речь идет о второй ступени) Long March 5B (она же "Чанчжэн-5").

Ожидается, что 8-11 мая летающая бесконтрольно на орбите часть ракеты войдет в плотные слои атмосферы, но полностью она может и не сгореть. Тогда обломки могут представлять опасность – район их падения пока не просчитан, он может оказаться и густонаселенным.

Так, представитель Пентагона Майк Ховард заявил, что риск существует, но он достаточно мал. Такого же мнения придерживаются и российские специалисты. Проблему они видят в том, что точное место падения будет известно всего за несколько часов, и только после этого люди смогут предпринять какие-либо меры, например, эвакуироваться.

"Паниковать рано: за несколько витков до того, как 30-метровая ступень войдёт в плотные слои атмосферы, ученые смогут рассчитать траекторию падения. Тогда уже власти тех территорий, где это произойдет, будут принимать решение, что делать", - цитирует Life Shot летчика-космонавта, героя России Андрея Борисенко.

По словам эксперта ракетно-космической отрасли Александра Железнякова, подобные ситуации за всю историю космической эры уже случались, но крайне редко, и всегда заканчивались благополучно: "Какие-то обломки, конечно, достигнут Земли, но они не приведут к катастрофе. Могут быть неприятности, но за всю историю было очень мало случаев, когда отдельные фрагменты падали в районе населённых пунктов. Это все-таки раздуто. Но спастись от обломков не удастся. С того момента, когда станет ясно, куда они упадут, то есть войдут в атмосферу, пройдет минут 30. В международных соглашениях законодательно не приписано кто и как должен компенсировать принесённый ущерб при падении таких ступеней. Между отдельными странами договорённости существуют, но это все на двусторонней основе, а всеобъемлющего международного документа нет".

Как ранее сообщало Накануне.RU, ситуацию мониторят и специалисты Роскосмоса. Они точно знают скорость вращения обломков, их текущий размер. Остатки ракеты, которая вывела на орбиту первый модуль будущей китайской космической станции, уже внесены в реестр потенциально опасных объектов.