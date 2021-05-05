Джо Байден хочет привить от коронавируса 70% взрослых американцев к 4 июля

Джо Байден поставил перед своей администрацией новую цель: вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения США хотя бы одной дозой к Дню независимости, который отмечается 4 июля. Еще одна цель, объявленная президентом, - вакцинация детей в возрасте 12-15 лет сразу, как только медицинские власти дадут на это добро.

По мнению Байдена, если к 4 июля цель будет достигнута, то граждане смогут собираться небольшими группами, чтобы отметить праздник, и это будет сигналом к возвращению к нормальной жизни после пандемии.

Эксперты, однако, говорят, что цели Байдена будет противостоять даже не дефицит вакцин, а нежелание многих американцев ставить прививку. По подсчетам, их может оказаться больше, чем 30%.

70% взрослых американцев, напомним, - это 160 млн человек.