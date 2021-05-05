Из-за аварии с участием уборочной техники на выезде из Екатеринбурга образовались огромные пробки

В Екатеринбурге из-за крупной аварии с пострадавшими на выезде из города днем в среду, 5 мая, собрались огромные пробки.

ЧП произошло около полудня на 190-м километре Челябинского тракта.

"По предварительной информации, водитель автомашины Toyota Corolla при движении по Челябинскому тракту со стороны ЕКАДа не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил столкновение с впереди движущейся по левой полосе подметально-уборочной специальной техникой, буксируемой автомашиной "Камаз". После чего с автомашиной Toyota Corolla столкнулась автомашина Renault Duster, которая двигалась следом, от столкновения Renault Duster выбросило на правую полосу движения, где произошло столкновение с автомашиной "Камаз", - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате аварии пострадали три человека: водители иномарок и ребенок, ехавший в Toyota. Водительницу японского автомобиля (35 лет, стаж вождения восемь лет) с тяжелыми травмами госпитализировали, ее четырехлетняя дочь находилась на заднем сидении в детском автокресле и тяжелых травм не получила. Ребенка для обследования доставили в детскую больницу №9. Водительница французского авто (33 года, стаж вождения восемь лет) от госпитализации отказалась.