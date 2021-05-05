В дептрансе Москвы рассказали о роскошных авто без номеров, которые забирают с городских улиц

С начала 2021 года на спецстоянки моспаркинга были эвакуированы почти 700 автомобилей без номеров. Чаще всего сотрудники службы забирали их с уличных парковок в людных местах. При эвакуации власти города проверяют, находятся ли эти машины в угоне и не используют ли их для преступной деятельности, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.