05 Мая 2021
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(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

Хуснуллин назвал геноцидом действия украинских властей по водной блокаде Крыма

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин сравнил с геноцидом действия Украины по перекрытию воды в Северо-Крымском канале. При этом он выразил уверенность в том, что Крым справится с дефицитом пресной воды и без Украины. "Я считаю, что мы справимся и без Украины", - заявил Хуснуллин журналистам во время визита на полуостров.

"Я считаю, что это абсолютно несправедливо – лишать воды жителей. Геноцид", - подчеркнул вице-премьер.

Хуснуллин также пообещал, что бурение скважин в Азовском море для разведки и добычи пресной воды начнется в середине лета. "Зашло два судна, которые сейчас ведут геофизику, разведку. Я думаю, что в июле уже зайдем в бурение скважин. Очень надеемся, что воду найдем. Вода там есть точно. Вопрос, в каком объеме? Хватит ли ее так, чтобы весь полуостров обеспечить этой водой?" – заявил Хуснуллин.

 

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Хуснуллин назвал геноцидом действия украинских властей по водной блокаде Крыма

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Теги: марат хуснуллин, крым, пресная вода, азовское море



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