В "ЕР" не поддержат снижение до 10 км/ч нештрафуемого превышения скорости

"Единая Россия" не поддерживает введение штрафов за превышение максимально допустимой скорости на 10 км/ч. Сейчас, напомним, водитель может отделаться предупреждением и избежать штрафа при превышении максимально разрешенной скорости до 20 км/ч.

В "ЕР" заявили, что вопрос слишком резонансный, чтобы проводить его обсуждение силами только МВД и Минтранса.

"Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности", - приводит официальный Telegram-канал партии слова секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

Напомним, ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин предложил МВД и Минтрансу до 1 августа представить согласованную позицию по снижению нештрафуемого порога скорости на российских дорогах.