В России создадут систему мониторинга вечной мерзлоты

В России создадут систему мониторинга вечной мерзлоты на базе наблюдательной сети Росгидромета. Соответствующий законопроект готовит Минприроды.

"Мы уже сейчас видим, как из-за таяния мерзлоты происходят аварии на промышленных и жилищно-коммунальных объектах. Поэтому очевидно, что государству нужна система мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации мерзлоты. Мы должны защитить природу от экологических катастроф", - сообщил глава Минприроды Александр Козлов о новом законопроекте.