05 Мая 2021
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Уралвагонзавод (2021) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод поздравляет героев Великой Отечественной войны

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) оказывает поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, на сегодняшний день в Совете ветеранов предприятия 22 фронтовика и 308 заводчан, ковавших победу в тылу. Самому возрастному ветерану Евгению Никитовичу Лопыреву в этом году исполнилось 102 года.

На Уралвагонзаводе проходит акция "Эстафета добра". Представители ветеранской, молодежной организаций и отдела социальной работы завода навещают фронтовиков и тружеников тыла, чтобы лично от всей души поздравить каждого героя и вручить подарки. В период с 14 апреля до 9 мая заводчане посетят 330 адресов. Также ветераны к празднику получат традиционную материальную помощь.

7 мая в заводском Дворце культуры имени И.В. Окунева с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности пройдет праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами. Почетными гостями вечера станут ветераны УВЗ.

"У нас есть прекрасная возможность ещё раз поблагодарить наших героев, поздравить их с праздниками, пожелать им, прежде всего, здоровья, счастья и добра! Быть рядом с такими людьми и подарить им частичку тепла - большая честь. Несмотря на возраст, наши защитники бодры и молоды душой", - отмечает директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров.

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Уралвагонзавод поздравляет героев Великой Отечественной войны

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Теги: Уралвагонзавод, ветераны, День Победы, поздравление



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