Пилоты Air India грозят отказаться от полетов, если их экстренно не вакцинируют

Экипажи крупнейшей индийской авиакомпании Air India грозят отказами от полетов, если их не вакцинируют в экстренном порядке от коронавируса, ультиматум руководству компании выдвинул профсоюз пилотов, передают "Известия".

"Без медицинской помощи летным экипажам, без вакцинации от коронавируса и предоставления медицинских страховок мы не можем больше рисковать своими жизнями", - заявили пилоты.

Летные экипажи авиаперевозчика, как показывает тестирование, оказываются наиболее подвержены коронавирусу. Минтранс Индии уже рекомендовал коллегам из Минздрава включить пилотов и стюардесс в группу риска, приоритетную для вакцинирования.

Напомним, в Индии в последние дни фиксируются рекордные суточные показатели заболеваемости коронавирусом – под 400 тыс. человек, смертность за сутки превышает 3 тыс. человек. При этом в больницах уже нет мест, не хватает лекарств, кислорода и средств защиты для лечения дома.