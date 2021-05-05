"Я не патриотка": экс-"татушка" Волкова, идущая на праймериз "ЕР", призналась в любви к США

В сети обсуждают слова экс-участницы группы "Тату" Юлии Волковой, сказанные лесть лет назад (то есть уже после вхождения Крыма в состав России) на украинском телеканале.

Девушка принимала участие в шоу "Детектор Брехнi" ("Детектор Лжи") и заявила, что патриоткой своей страны не является и ей нравится все, что происходит в США.

Сейчас экс-"татушка" отказывается давать журналистам комментарии по этому поводу.

Напомним, недавно стало известно, что Волкова будет участвовать в праймериз "Единой России" в Ивановской области, она уже подала соответствующие документы.