Из Музея ВС РФ в парке "Патриот" похитили 400 экспонатов

Из музея Вооруженных сил России в парке "Патриот" в Подмосковье украли 400 экспонатов из имеющихся 5 тыс. Среди похищенного оказались немецкие наградные кресты, наградное оружие СССР, военная форма и т.д.

В полицию обратился заместитель директора филиала Владислав Педенко. По данным Telegram-канала Baza, он сообщил о пропаже четырех сотен экспонатов. Недостача обнаружилась при проведении инвентаризации.

Педенко, кстати, уточнил, что музей строили в лютой спешке – торопились к торжественному открытию, которое, как водится, назначается у нас сильно раньше, чем заканчивается стройка. И поэтому уже после того, как на объект завезли экспонаты, в окрестностях оставалось множество посторонних людей – строителей.

Полиция начала проверку. Ущерб от кражи может составить около 12 млн руб.