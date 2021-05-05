05 Мая 2021
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Музей Центра детского и юношеского технического творчества &quot;Патриот&quot;, поисковые отряды (2019) | Фото: n-vartovsk.ru

Из Музея ВС РФ в парке "Патриот" похитили 400 экспонатов

Из музея Вооруженных сил России в парке "Патриот" в Подмосковье украли 400 экспонатов из имеющихся 5 тыс. Среди похищенного оказались немецкие наградные кресты, наградное оружие СССР, военная форма и т.д.

В полицию обратился заместитель директора филиала Владислав Педенко. По данным Telegram-канала Baza, он сообщил о пропаже четырех сотен экспонатов. Недостача обнаружилась при проведении инвентаризации.

Педенко, кстати, уточнил, что музей строили в лютой спешке – торопились к торжественному открытию, которое, как водится, назначается у нас сильно раньше, чем заканчивается стройка. И поэтому уже после того, как на объект завезли экспонаты, в окрестностях оставалось множество посторонних людей – строителей.

Полиция начала проверку. Ущерб от кражи может составить около 12 млн руб.

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Из Музея ВС РФ в парке "Патриот" похитили 400 экспонатов

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Теги: музей вооруженных сил, похищение, кража



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