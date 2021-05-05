Ведущими вечера станут актриса театра и кино Екатерина Климова и Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Борис Щербаков.

В программе также будут выступления Уральского государственного академического русского народного хора и группы "Самоцветы".

Хэдлайнером праздничного концерта "Знамя Победы" в Челябинске станут Николай Расторгуев и группа "Любэ". По данным управления культуры администрации города, концерт начнется в 19 часов 9 мая возле торгового центра по ул. Каслинской, 64.

Хэдлайнером концерта в честь Дня Победы в Челябинске будет группа "Любэ"





