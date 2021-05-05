На Средний Урал поступила новая партия "Спутника V" и "ЭпиВакКороны"

В Свердловскую область поступило две партии вакцины от коронавируса – это "Спутник V" (34,8 тыс. доз) и "ЭпиВакКорона" от "Вектора" (партия позволит привить 2265 человек), сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

"Вакцинация в Свердловской области проводится в 148 кабинетах, которые развернуты в 80 медицинских организациях. Действуют 29 мобильных пунктов и 35 мобильные бригады", - сообщили в оперштабе.

На 5 мая региональный Минздрав привил на Среднем Урале первым компонентом почти 388 тыс. человек, двумя компонентами – 260 тыс. человек.

Как сообщало Накануне.RU, в центре "Вектор" Роспотребнадзора сообщили об исследовании возможности трехфазной вакцинации (вводится три компонента вместо двух). В исследованиях на животных эта схема уже показала повышение эффективности, отмечают ученые.