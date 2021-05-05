Россияне начали "проедать" запасы: сбережения граждан сократились на 600 млрд рублей

Россияне начали стремительно "проедать" сбережения, которые в первом квартале 2021 года сократились на 604,3 млрд руб. Это данные Росстата: за три месяца граждане получили доходы в размере 14,3 трлн руб., при этом потратили на покупку товаров и услуг 14,904 трлн руб. Finanz.ru посчитал, что накопления россиян на счетах и в наличке тают со скоростью 6,7 млрд руб. в день на фоне рекордной за последнюю пятилетку инфляции.

Интересно, что недавно Минэкономразвития России выпустило скорректированный прогноз, в котором до сих пор прогнозируется рост реальных доходов населения в 2021 году – аж на 3%.

Между тем, продуктовая инфляция и снижение реальных доходов населения на фоне кризиса сделали свое дело: россияне начали экономить даже на базовых продуктах. При этом траты граждан на продукты питания, одежду и базовые услуги увеличились на 18% в первом квартале 2021 года (по отношению к тому же периоду 2020-го), таковы данные исследования "Тинькофф Data".

Эксперты проанализировали миллионы транзакций граждан и выяснили, что в феврале покупки яблок упали на 60% (относительно февраля 2020). Расходы на морковь, капусту, апельсины и хлебобулочные изделия снизились на 40%, картофеля – на 30%, муки – на 13%. Меньше стали есть россияне и мясо: расходы на говядину сократились на 25%, на свинину – на 13%. Выросли только траты на сахар – на 18%.

Почти 50% опрошенных аналитиками россиян в кризис пересмотрели свои потребительские приоритеты. Четверть респондентов стали реже совершать покупки и следят за скидками, еще 20% готовы тратиться только на качественные товары.