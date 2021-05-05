10 тысяч рублей на школьников российские родители получат до 17 августа

Родители детей в возрасте от 6 до 18 лет получат единовременную выплату на подготовку к школе в срок до 17 августа. До этого времени ответственные министерства и ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и ПФР – должны провести выплаты и отчитаться перед премьер-министром Михаилом Мишустиным об их исполнении, говорится в опубликованном поручении председателя правительства России.

Напомним, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин инициировал проведения выплат для родителей школьников – так называемого "школьного капитала" на подготовку к учебному году.

Также глава правительства в тот же срок ждет доклад о выплатах неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Эти дотации перечисленные категории граждан будут получать ежемесячно с 1 июля 2021 года.