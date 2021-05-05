В Екатеринбурге в ДТП пострадал трехлетний ребенок

В Екатеринбурге в ДТП на ул. Щербакова пострадал ребенок. Он находился в одном из столкнувшихся автомобилей марки Opel.

По данным отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, девушка за рулем Opel Corsa при повороте с ул. Щербакова налево врезалась во встречный автомобиль Opel Astra, ехавший прямо.

"В результате ДТП пострадал трехлетний мальчик, пассажир автомобиля Opel Corsa, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ДГБ № 9, где был осмотрен врачами и поставлен диагноз: ссадины лба. Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье слева в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу ребенку, пристегнутым пятиточечным ремнем безопасности, благодаря чему серьезных травм не получил", - отметили в ГИБДД.

У девушки стаж управления автомобилем составляет два года, один раз ее привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД,

В ходе проведения освидетельствования водителей на состояние опьянения установлено, что оба водителя были трезвые.