05 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП в Екатеринбурге с участием автомобилей Opel Corsa и Opel Astra 05.05.21. (2021) | Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге в ДТП пострадал трехлетний ребенок

В Екатеринбурге в ДТП на ул. Щербакова пострадал ребенок. Он находился в одном из столкнувшихся автомобилей марки Opel.

По данным отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, девушка за рулем Opel Corsa при повороте с ул. Щербакова налево врезалась во встречный автомобиль Opel Astra, ехавший прямо.

"В результате ДТП пострадал трехлетний мальчик, пассажир автомобиля Opel Corsa, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ДГБ № 9, где был осмотрен врачами и поставлен диагноз: ссадины лба.  Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье слева в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу ребенку, пристегнутым пятиточечным ремнем безопасности, благодаря чему серьезных травм не получил", - отметили в ГИБДД.

ДТП в Екатеринбурге с участием автомобилей Opel Corsa и Opel Astra 05.05.21.(2021)|Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

У девушки стаж управления автомобилем составляет два года, один раз ее привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД,

В ходе проведения освидетельствования водителей на состояние опьянения установлено, что оба водителя были трезвые.

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В Екатеринбурге в ДТП пострадал трехлетний ребенок

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Теги: дтп, авария, пострадавший, ребенок



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