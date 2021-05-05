В России будет создана Национальная система управления данными

В России будет создана Национальная система управления данными (НСУД). Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития.

НСУД призвана объединить и упорядочить большие массивы государственных и муниципальных данных. Законопроект вводит понятие "государственных данных" на граждан. То есть персональные данные граждан будут объявлены государственными. На это обращала внимание в прошлом году член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна Швабауэр. Она заявила о подмене понятий.

"Идет подмена наших персональных данных на государственные. И среди целей обозначено предоставление государственных данных, я цитирую, широкому кругу потребителей на возмездной и безвозмездной основе. Фактически речь идет о торговле персональными данными . Там даже используется термин "контракт", - сказала Швабауэр.

Проект устанавливает порядок идентификации граждан с целью слежения за их действиями. Власти, как обычно, говорят только об одном - о "повышении эффективности". Об этом снова сказал замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов.

Многие эксперты напоминают, что данные на граждан можно купить в открытом доступе, поэтому первоочередной задачей должна быть прежде всего защита данных. С другой стороны, "цифровые" законопроекты напрямую указывают, что данные на граждан можно будет продавать без их согласия. Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что большие данные на людей позволяют делать больше денег.