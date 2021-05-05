05 Мая 2021
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Политика В России Москва
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

В Москве суд принял к производству иск Навального к пресс-секретарю Путина

Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова о работе оппозиционера на ЦРУ. Иск был подан в конце марта 2021 года, а саму эту мысль Песков выразил осенью прошлого года.

Речь в иске идет о защите чести, достоинства, деловой репутации.

Напомним, в ноябре 2020 г. Навальный уже подавал подобный иск, из которого следует, что официальный представитель Кремля якобы распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального. Речь шла о двух заявлениях пресс-секретаря главы государства – Песков говорил, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ" и "всё, что он озвучивает, - то, что ему вкладывает в уста эта организация".

"Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами", - сказал официальный представитель Кремля.

Навальный требовал от Пескова опубликовать на сайте kremlin.ru опровержение в течение десяти дней, после того как решение суда вступит в силу.

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В Москве суд принял к производству иск Навального к пресс-секретарю Путина

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Теги: алексей навальный, пресненский суд москвы, дмитрий песков, иск защита чести и достоинства



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