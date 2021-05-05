05 Мая 2021
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Политика За рубежом
(2005) | Фото: Reuters

СМИ: Ватикан 20 лет финансировал аборты

Ватикан в течение 20 лет инвестировал средства в фармацевтическую компанию, производящую абортивные препараты. Об этом пишет Church Militant, описывая разразившийся в Италии скандал.
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Итальянские СМИ сообщают, что еще в 1990-х Ватикан вложил 20 млн евро в швейцарскую компанию Novartis, производящую так называемые утренние таблетки. В 2000 году Папская академия жизни опубликовала заявление, в котором говорилось, что "антиимплантационное действие утренней таблетки на самом деле есть не что иное, как химически индуцированный аборт". То есть Ватикан, согласно своему же учению, финансировал аборты, которые считаются смертным грехом.

Доктор Либеро Милоне, которому был поручен аудит финансов Ватикана, обнаружил это еще в 2015 году. Вскоре акции компании были проданы. Однако Милоне вместе со своим заместителем Ферруччо Панникко был вынужден уйти в отставку.

Согласно официальному учению "святого престола", аборт является преднамеренным убийством зародившейся жизни, и это совпадает с православным вероучением. Однако по факту Ватикан давно, особенно при понтификате нынешнего папы Франциска, проводит политику, направленную на подавление рождаемости и "планирование семьи". В 2016 году Франциск призвал супругов не быть "как ролики", неоднократно призывал принять содомию как норму жизни. А 29 января 2021 года Папский институт теологических исследований брака и семьи им. Иоанна Павла II поддержал "абортивную" политику новой администрации США. И заявил, что продвигает лишь "право на аборт", а не сами аборты. При этом сообщалось, что Ватикан запретил своим епископам говорить о том, что позиция Джо Байдена по абортам противоречит римско-католическому учению.

Интересно, что до сих пор Ватикан официально осуждает и любые противозачаточные средства, считая, что единственным извинением для половых отношений является цель зачатия ребенка. В православии, основывающейся на святоотеческой традиции, подобной регламентации супружеских отношений нет, осуждается лишь применение абортивных препаратов. В отношении неабортивных средств позиция менее жесткая: супругов призывают помнить о том, что нельзя из эгоистических побуждений отказываться от рождения детей.

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СМИ: Ватикан 20 лет финансировал аборты

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Теги: Ватикан, аборт



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