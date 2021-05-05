В Сургутском районе решили освободить ветеранов Великой Отечественной от оплаты ЖКУ

Чтить память о самоотверженности и героических подвигах участников Великой Отечественной войны следует не только в рамках памятных или круглых дат, считают в Сургутском районе.

В марте 2021 года между администрацией Сургутского района и ресурсоснабжающими предприятиями были подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве в части освобождения от оплаты за коммунальные услуги ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, идею поддержали и управляющие организации всех поселений, а значит оплачивать жилищные услуги ветеранам района также не придется. Но, поскольку энергетики решили воздержаться от участия в акции, начисления за электрическую энергию останутся единственным платежным обязательством за ЖКУ для ветеранов Сургутского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района, в 2020 году общая сумма списания начислений по акции «Поколению победителей» составила 1,8 млн. рублей. Эту сумму, как и все последующие начисления, предприятия оплачивают за счет доходов, полученных от дополнительных видов деятельности.

Списания начислений за жилищно-коммунальные услуги и взносы за капитальный ремонт производятся всем ветеранам ВОВ и приравненным к ним категориям граждан, проживающим (зарегистрированным) на территории Сургутского района не менее 5 лет, в том числе, труженикам тыла, членам семей погибших инвалидов и участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда.

В квитанциях за апрель 2021 года ветеранам будет произведено списание начислений за жилищно-коммунальные услуги (за исключением электрической энергии), взносы за капитальный ремонт и начисления за вывоз твердых коммунальных отходов.

Андрей Трубецкой - глава Сургутского района говорит: "Первый раз мы вышли с инициативой освободить ветеранов ВОВ – жителей Сургутского района от оплаты коммунальных услуг в январе 2020 года, все ресурсоснабжающие организации, управляющие компании нас поддержали. В прошлом году 74 ветерана - жители Сургутского района пользовались этой льготой в течение 12 месяцев. В этом году было принято решение сделать эту акцию бессрочной".

В 2020 году список участников акции включал 75 ветеранов ВОВ, на начло 2021 года 54 ветерана проживают в 10 поселениях Сургутского района.

"Теперь уже на постоянной основе будут освобождены от оплаты за ЖКУ, вывоз ТКО и капитальный ремонт. Но, к сожалению, пока оплата за электрическую энергию останется. Я надеюсь, что со временем эта компания п присоединится к нашей акции и оплата за электрическую энергию для этой категории граждан также не будет взиматься, будут освобождены, "- считает Андрей Трубецкой.

Общественность Сургутского района акцию, безусловно, поддерживает. "Я думаю, это будет справедливо будет хорошим подспорьем, потому что ЖКУ у нас довольно-таки существенную часть семейного бюджета занимают", - отметил депутат Совета депутатов с.п. Угут Евгений Титоренко.

"Это хорошая инициатива. Они могут эти средства, которые тратили на оплату услуг, потратить на другие какие-то нужды и цели", -говорит директор МАУ «Районное управление спортивных сооружений» Алил Шахшаев.

Председатель Совета депутатов г.п. Барсово Лариса Годяцкая считает: "Очень важно, что данную субсидию сделали бессрочной, хочу обратить внимание всех муниципалитетов на опыт Сургутского района, и также взять на себя обязанность оплачивать коммунальные услуги ветеранов за счет ресурсоснабжающих компаний. У нас время неумолимо несется, к сожалению, поэтому это наша обязанность помогать ветеранам".

"Инициатива замечательная, то есть это наш долг перед ветеранами, перед теми людьми, которые принесли Победу нашей стране, нашей Родине. Я думаю, что это начинание найдет свое продолжение, ветераны получат достойный подарок ко Дню Победы и будут получать полную льготу компенсации по ЖКХ", - прокомментировал заместитель директора МАУДО «Центр детского творчества» г.п. Белый Яр Дмитрий Плотников.