05 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области за сутки девять человек умерли от коронавируса

В Свердловской области за последние сутки девять человек скончались от коронавируса. Зарегистрировано 103 новых случая COVID-19.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, в Екатеринбурге коронавирус лабораторно подтвержден у 44 человек, остальные случаи пришли на областные населенные пункты, среди них Березовский, Верхняя Пышма, Дегтярск, Красноуфимск, Нижний Тагил, Первоуральск и др.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 86 702.

"Состояние 247 госпитализированных оценивается как тяжелое, 138 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 98 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1455. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении штаба.

Выписано 110 человек. Общее число выписанных достигло 80 424.

Общее число смертей с начала эпидемии составило в регионе 3151.

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В Свердловской области за сутки девять человек умерли от коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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