05 Мая 2021
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Общество За рубежом
Протест в Миннесоте из-за убийства афроамериканца Данте Райта (2021) | Фото: Nick Pfosi/Reuters

Экс-полицейский, признанный виновным в смерти Джорджа Флойда, подал апелляцию

В США бывший полицейский Дерев Шовин, признанный виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию с просьбой провести новое судебное разбирательство по своему делу.

Напомним, 21 апреля суд присяжных признал Шовина виновным по всем трем предъявляемым ему пунктам обвинения: это убийство второй и третьей степени, а также непредумышленное убийство второй степени. За судебным процессом в прямом эфире следили миллионы американцев, особенно активисты движения BLM, которое и возникло после смерти Флойда.

Теперь определить срок тюремного заключения для Шовина должен еще один суд. Мужчине может грозить от 40 до 75 лет тюрьмы, с учетом его возраста – 46 лет – это почти наверняка будет пожизненное заключение.

Адвокат Шовина Эрик Нельсон полагает, что суд был не справедливым, а прокуратура и присяжные злоупотребили своим положением.

Вопрос о беспристрастности присяжных был поднят после того, как одного из членов комиссии сняли на митинге Black Lives Matter в Вашингтоне. Он позировал в футболке с надписью "Уберите колено с нашей шеи" и в кепке с надписью "Black Lives Matter".

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Экс-полицейский, признанный виновным в смерти Джорджа Флойда, подал апелляцию

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Теги: дерек шовин, джордж флойд, blm, суд присяжных, приговор



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Ранее 21.04.2021 08:26 Мск В США суд признал экс-полицейского Шовина виновным в убийстве Флойда

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