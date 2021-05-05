05 Мая 2021
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Политика В России
бюллетень, выборы в Госдуму, (2016) | Фото: пресс-служба челябинского облизбиркома

В Госдуму могут запретить избираться гражданам, переводившим деньги "экстремистским организациям"

Несколько членов комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России внесли в парламент законопроект, который ограничит в праве избираться в Госдуму десятки, а возможно и сотни тысяч человек.

Примечательно, что среди авторов законопроекта замечены представители всех думских фракций: Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Адальби Шхагошев ("Единая Россия"), Николай Рыжак, Алексей Чепа ("Справедливая Россия"), Ризван Курбанов (КПРФ) и Дмитрий Савельев (ЛДПР).

Депутаты предлагают лишить права избираться депутатом Госдумы граждан, "причастных к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями".

"Указанный запрет будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций. Положения законопроекта учитывают различный статус указанных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций и предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ограничения могут коснуться не только непосредственных активистов движений, но и, например, людей, отправлявших средства (донаты) для поддержки таких проектов. Например, в 2019 году ФБК* (*ФБК признан НКО-иноагентом) получил более 100 тыс. пожертвований – потенциально жертвователи могут быть ограничены в правах, если ФБК* будет признан судом экстремистской организацией.

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В Госдуму могут запретить избираться гражданам, переводившим деньги "экстремистским организациям"

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Теги: госдума, экстремистская организация, запрет, избирательное право



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