05 Мая 2021
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Политика За рубежом
Трамп фото (2016) | Фото:bykvu.com/

Дональд Трамп запустил собственную "соцсеть"

Дональд Трамп, изгнанный и забаненный в большинстве соцсетей, запустил собственную платформу. На ней он может публиковать посты с текстом, фото и видео, а пользователи смогут делиться этими публикациями в Twitter и Facebook. При этом посетители сайта не смогут, например, комментировать публикации экс-президента США, так что связь будет односторонней.

Соратники Трампа говорят, что сайт www.DonaldJTrump.com – только первый шаг в направлении создания полноценной соцсети, для начала бывший глава Белого дома хочет просто получить возможность высказываться публично.  

Кстати, именно сегодня администрация Facebook должна рассмотреть возможность отмены блокировки аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram.

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Дональд Трамп запустил собственную "соцсеть"

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Теги: дональд трамп, соцсеть, блокировка, бан



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