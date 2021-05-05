Дональд Трамп запустил собственную "соцсеть"

Дональд Трамп, изгнанный и забаненный в большинстве соцсетей, запустил собственную платформу. На ней он может публиковать посты с текстом, фото и видео, а пользователи смогут делиться этими публикациями в Twitter и Facebook. При этом посетители сайта не смогут, например, комментировать публикации экс-президента США, так что связь будет односторонней.

Соратники Трампа говорят, что сайт www.DonaldJTrump.com – только первый шаг в направлении создания полноценной соцсети, для начала бывший глава Белого дома хочет просто получить возможность высказываться публично.

Кстати, именно сегодня администрация Facebook должна рассмотреть возможность отмены блокировки аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram.