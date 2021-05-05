05 Мая 2021
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вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

"Вектор" проводит испытания трехкратной вакцинации "ЭпиВакКороной"

Центр "Вектор" проводит клинические исследования не двукратного, а трехкратного введения препарата "ЭпиВакКорона" для усиления эффективности защиты от коронавируса. Положительный эффект уже замечен при испытаниях такой схемы на животных, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков.

Эксперт рассказал, что трехкратное введение вакцины показало бОльшую эффективность для приматов, хомяков и морских свинок.

Оказалось, что трехкратную вакцинацию впервые провели аж в мае 2020 года, с тех пор ученые продолжают наблюдение за животными, рассказал Рыжиков в эфире Instagram-аккаунта Роспотребнадзора.

На сегодняшний день большинство разработанных и зарегистрированных вакцин от коронавируса предполагают двукратное (или двухфазное) введение препаратов. В некоторых случаях это разные компоненты. Некоторые компании, например, AstraZeneca, начали исследования совмещения применения разных вакцин, чтобы повысить их эффективность.

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"Вектор" проводит испытания трехкратной вакцинации "ЭпиВакКороной"

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Теги: вектор, эпиваккорона, трехкратная вакцинация



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