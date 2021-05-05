05 Мая 2021
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новорожденные, больница, малыши (2017) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В марте зафиксирован наибольший за 9 лет прирост рождаемости

В марте в России родились 128,2 тыс. детей, что на 15,5% больше, чем в марте прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата. Прирост рождаемости стал наибольшим с октября 2012 года.
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К февралю рождаемость выросла еще более - на 25%, но такое сравнение не совсем корректное, поскольку 11% прироста дает большая длительность месяца. К тому же в феврале был зафиксирован минимум рождаемости за 20 лет.

В нынешнем году в марте было больше рабочих дней, и загсы в силу этого могли зарегистрировать больше рождений. Тем не менее, влияние производственного календаря не является прямым, и все равно произошел неожиданно большой прирост рождаемости

Наибольший прирост зафиксирован в Ингушетии - 62%, хотя там колебания традиционно носят гораздо больший масштаб, чем в среднем по России. Около 35% прироста числа рождений зарегистрировано в Севастополе, Ненецком АО, Якутии и Марий Эл.

По причине мартовского прироста в первом квартале рождаемость почти повторила прошлогоднюю (-0,4%). Это значит, что в расчете на одну женщину рождаемость, возможно, прекратила падать или даже выросла на микроскопическую величину. В то же время делать такой вывод преждевременно, так как он вызван только приростом за один месяц, который может быть просто большим статистическим колебанием, которое не будет иметь продолжения. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что в июне 2020 года, когда были зачаты родившиеся в марте, не произошло никаких заметных событий, которые могли бы положительно повлиять на рождаемость. Так, в сентябре 2020 года тоже произошел прирост рождаемости на 8%, который был статистическим колебанием.

Однако ранее мы писали о том, что в 2021 году, скорее всего, начнется еще больший спад рождаемости, вызванный коронакризисом. Пока этого не наблюдается, и это вселяет небольшой оптимизм. Ближайшие два-три месяца станет окончательно ясно, как повлиял этот кризис на рождаемость. И дало ли какой-то эффект введение маткапитала на первого ребенка. Вполне вероятно, что они могут компенсировать друг друга, и рождаемость просто прекратит падать и останется на том же катастрофически низком уровне - 1,5 ребенка на женщину.

В целом для демографии ситуация ничуть не улучшается. В марте умерли 191 тыс. человек, что на 25% больше, чем годом ранее. "Естественная" убыль составила 63 тыс. человек против убыли на 41 тыс. годом ранее. За первый квартал убыль составила 247 тыс. человек (было 121 тыс.). Правда, динамика год к году вскоре должна прекратить ухудшаться, так как до настоящего времени сравнение проводилось в "доковидным" этапом. В дальнейшем, вероятнее всего, в годовом выражении будет примерно повторение результатов 2020 года, если осенью не случится резкого ухудшения, как это было в прошлом году. Мы прогнозировали "естественную" убыль населения за год около 700 тыс. человек. Пока демографическая динамика примерно соответствует такой огромной убыли.

Отметим, что нынешний уровень рождаемости означает, что каждое следующее поколение будет в 1,4 раза меньше предыдущего, что обусловливает сокращение населения с огромной скоростью, которая будет возрастать. Советский и российский врач, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров считает, что демографическое чудо возможно, но для этого необходимо изменить атмосферу в обществе, вдохнуть в людей оптимизм. Подобное произошло после победы в Сталинградской битве.

"Для этого нужно что-то великое, чтобы душа запела, чтобы народ почувствовал себя хозяином страны", – подчеркнул он.

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В марте зафиксирован наибольший за 9 лет прирост рождаемости

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Теги: рождаемость, демография



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