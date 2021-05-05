Вторая ступень китайской ракеты Long March 5B упадет на Землю в районе 9 мая

Роскосмос отслеживает движение на околоземной орбите ступени китайской ракеты, которая вывела в космос "Тяньхэ" ("Млечный путь") - базовый модуль будущей орбитальной станции КНР.

Речь идет о второй ступени ракеты-носителя Long March 5B, запуск которой состоялся 29 апреля. Сейчас ступень "осуществляет неуправляемый сход с орбиты", другими словами, постепенно падает, вращаясь вокруг Земли.

По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), сейчас апогей околоземной орбиты объекта составляет 326 км, перигей – 165 км, период обращения – 89 минут.

"Ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты, ее сухой вес составляет около 18 тонн, высота — 33,2 метра, диаметр — 5 метров. Объект внесён в базу данных АСПОС ОКП и каталогизирован 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Российские специалисты полагают, что Long March 5B прекратит баллистическое существование ориентировочно в интервале времени с 04:00 мск 8 мая по 23:00 мск 9 мая 2021 года. Время прекращения баллистического существования ступени с определением возможного района его падения будет уточняться по мере обновления параметров движения объекта.

"Часть конструкций ступени ракеты-носителя прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. 7-8 мая появятся реальные вероятности точки падения. Территорию Российской Федерации данная ситуация не заденет", - добавили в Роскосмосе.