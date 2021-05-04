Сертификаты вакцинации от ковида начнут действовать в ЕС со второй половины июня

Сертификаты вакцинации от коронавируса начнут действовать на всей территории Евросоюза уже со второй половины июня. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

По его словам, есть национальный "зеленый сертификат", который позволит переезжать из региона в регион. Он будет действовать в Европе к середине мая.

"Со второй половины июня заработает пропуск вакцинации ЕС", - сообщил Драги.

Как пишет РИА Новости, премьер-министр Италии подчеркнул, что туризм будет играть решающую роль для восстановления страны, которая готова принимать гостей после вынужденного временного закрытия. Он отметил, что процесс снятия ограничительных мер в области туризма будет продолжен и ускорен.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила разрешить въезд на территорию ЕС тем иностранным гражданам, которые как минимум за две недели до поездки завершили вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных препаратов. Таким образом, Евросоюз готовится сделать шаг к введению так называемых "ковид-паспортов".