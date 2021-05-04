В Екатеринбурге умерла болевшая коронавирусом глава городского "Мемориала"*

В Екатеринбурге умерла председатель городского "Мемориала" (*признан "иностранным агентом") Анна Пастухова.

Как сообщается на странице организации в Facebook, Пастухова ушла из жизни сегодня вечером. Ранее стало известно, что она находится на лечении в госпитале ветеранов войн с подтвержденным коронавирусом.

В апреле Анну Пастухову задержали на открытии табличек "Последний адрес". Ее доставляли в отдел полиции №11 для составления протоколов из-за протестных акций, которые прошли в уральской столице 23 и 31 января.

В прошлом году Пастухова и возглавляемая ею организация "Мемориал" были оштрафованы за нарушение закона об "иноагентах".