05 Мая 2021
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Дейр-эз-Зор, сирийская армия, пустыня (2018) | Фото: argumenti.ru

Сирийская армия понесла потери в результате атаки ИГ на востоке Дейр эз-Зор

Правительственные силы Сирии были атакованы террористами «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ) на востоке провинции Дейр эз-Зор.

Сообщается, что боевики устроили засаду в пустынной местности на востоке страны. По данным местных источников, атака была произведена с использованием автоматического оружия. В результате инцидента два солдата вооруженных сил погибли еще несколько военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

атака боевиков, сирия, терроризм, война, сгоревший автомобиль(2021)|Фото: РИА ФАН

Накануне появилась информация об гибели четырех бойцов правительственных сил и ранении по меньшей мере восьми в результате нападения террористов ИГ в сельской местности в восточной части провинции Хомс.

Таким образом, количество потерь вооруженных сил Сирии за период с 24 марта 2019 года по настоящее время достигло 1408.

На востоке САР террористы проявляют наибольшую активность, что, по мнению некоторых экспертов, может быть связано с появившейся в СМИ неподтвержденной информацией о выводе из региона «ЧВК Вагнера».

В последнее время количество атак террористов ИГ значительно возросло. За апрель радикалы 120 раз совершали нападения на территории Сирии и соседнего Ирака. Речь идет о подтвержденных атаках, поэтому их реальное число может быть гораздо больше.

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Сирийская армия понесла потери в результате атаки ИГ на востоке Дейр эз-Зор

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Теги: дейр эз-зор, сирийская армия, иг, чвк вагнера



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